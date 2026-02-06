Tramplīnlēkšanā uzvirmo pikants skandāls: aizdomas par sportistu centieniem mākslīgi palielināt dzimumorgānus
Vācijas laikraksts "Bild" publicējis skandalozu rakstu par notiekošo tramplīnlēkšanas aizkulisēs, kur arvien biežāk tiek apspriesta sportistu fizisko īpatnību, tostarp dzimumorgānu, iespējamā ietekme uz sacensību rezultātiem. Izdevums raksta, ka noteiktos gadījumos šīs anatomiskās nianses var sniegt aerodinamiskas priekšrocības, bet atsevišķi sportisti, iespējams, mēģinājuši tās arī mākslīgi pastiprināt.
Tramplīnlēkšanā rezultātu var izšķirt pat centimetri un milimetri. Jau iepriekš sportisti tikuši diskvalificēti, ja viņu kombinezons bijis kaut nedaudz par lielu. Lai novērstu jebkādas priekšrocības, pirms vasaras “Grand Prix” posma Francijas kūrortā Kurševelā visiem lēcējiem tika veikta ķermeņa 3D skenēšana, kas kalpo par pamatu kombinezonu izgatavošanai ziemas sezonai. Tomēr, kā norāda "Bild", jaunajā mērīšanas sistēmā palicis nepilnīgi atrisināts jautājums par dzimumorgānu izmēra ietekmi uz tērpa formu.
Teorētiski lielāks dzimumorgāns nozīmē zemāku kājstarpes sākuma punktu kombinezonā, kas palielina tērpa virsmu un var sniegt papildu pacēluma efektu lidojumā. Tieši šīs nianses dēļ aizkulisēs izskanējušas aizdomas, ka daži sportisti pirms mērījumiem izmantojuši hialuronskābes injekcijas, lai īslaicīgi palielinātu dzimumorgāna apjomu un tādējādi ietekmētu kombinezona piegriezumu.
Ārsts Kamrans Karims laikrakstam skaidrojis, ka ar parafīna vai hialuronskābes injekcijām iespējams panākt vizuālu dzimumorgāna sabiezinājumu, taču pagarinājums ar šādām metodēm nav iespējams. Vienlaikus mediķis uzsver, ka šādas procedūras nav medicīniski pamatotas un ir saistītas ar nopietniem veselības riskiem.
"Bild" atgādina, ka agrāk sporta vidē izmantoti arī citi paņēmieni – piemēram, putu polsteri ap sēkliniekiem vai silikonu saturoši prezervatīvi, jo mērījumu laikā sportisti drīkst atrasties tikai apakšveļā. Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ekipējuma kontroles grupas vadītājs Matiass Hafele gan noliedz, ka šobrīd būtu iespējams apzināti manipulēt ar mērījumiem. Viņš uzsver, ka mērījumu laikā klāt ir medicīnas personāls, kas rūpīgi uzrauga procesu un izslēdz redzamu palīglīdzekļu izmantošanu.
Vienlaikus "Bild" ziņo, ka vairākas slēpošanas lielvalstis vēlējās pirms Milānas–Kortīnas olimpiskajām spēlēm veikt atkārtotu visu sportistu 3D skenēšanu, lai novērstu iespējamās kļūdas vai nepilnības iepriekšējos mērījumos. Hafele gan norādījis, ka pirms olimpiskajām spēlēm jauni mērījumi netiek plānoti.