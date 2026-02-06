Garu karjeru Kolumbijas U-20 izlases aizvadījušais Andress Salazars noteikti cer vēl atgriezties Kolumbijas nacionālās izlases rindās.
"Riga FC" sastāvu papildina spēcīgajā Kolumbijas izlasē debitējis aizsargs
Latvijas čempionvienībai futbolā "Riga" pievienojies Kolumbijas nacionālajā izlasē spēlējušais aizsargs Andress Salazars, ceturtdien paziņoja klubs.
23 gadus vecais kreisās malas aizsargs līdz šim pārstāvēja Medeljinas "Atletico Nacional", bet pirms diviem gadiem bija izīrēts Skotijas premjerlīgas vienībai Edinburgas "Hearts", kur gan nostiprināties sastāvā neizdevās.
Kolumbijas U-20 izlases rindās Salazars aizvadīja 30 mačus un guva vienus vārtus, bet nacionālajā izlasē vienīgo spēli aizvadīja 2023. gada jūnijā, kad Kolumbija pārbaudes mačā ar 1:0 pārspēja Irāku.
Pagājušajā sezonā "Riga" pēc piecu gadu pārtraukuma triumfēja virslīgā, kā arī tika līdz Latvijas kausa izcīņas finālam.