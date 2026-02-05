Vairāk nekā 10 gadus bijušie sāncenši Kristaps Porziņģis un Dreimonds Grīns būs kolēģi (foto: Scanpix / AP)
Basketbols
Šodien 22:41
ESPN apskatnieks: "Warriors" centīsies Kristapu Porziņgi saspēlēt ar slaveno veterānu Dreimondu Grīnu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Goldensteitas "Warriors" paturēs Dreimondu Grīnu un iespēlēs kopā ar Kristapu Porziņģi, vēsta ESPN apskatnieks Entonijs Sleiters.
Grīna vārds tika minēts iespējamajā maiņas darījumā ar Milvoki "Bucks", kā viens no spēlētājiem, kuru aizmainīt pret Janni Adetokunbo, taču šis darījums nerealizējās.
"Warriors" aizmainīja uzbrucēju Džonatanu Kumingu un aizsargu Badiju Hīldsu uz Atlantas "Hawks" komandu pret latviešu centra spēlētāju Porziņģi. Kā ziņoja ESPN apskatnieks Šems Karanija, "Warriors" mērķis pēdējos pāris mēnešos bija Porziņģis.
35 gadus vecais Grīns visu līdzšinējo karjeru pavadījis "Warriors" komandā, savā debijas sezonā spēlējot kopā ar Andri Biedriņu.