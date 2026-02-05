Pirms olimpiskajām spēlēm Patrīcija Eiduka jūt lielāku pārliecību, pateicoties labiem rezultātiem Šveicē
Baltijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka Itālijā gatavojas startiem olimpiskajās spēlēs, kas sāksies jau sestdien, un atzinīgi vērtē janvāra otrajā pusē Gomsā (Šveicē) uzrādītos rezultātus klasikā, norādot, ka tie devuši papildu pārliecību, informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis.
Iepriekš ziņojām, ka Patrīcija Eiduka ļoti labi aizvadījusi pēdējo Pasaules kausa posmu pirms olimpiskajām spēlēm 24.un 25.janvārī Gomsā (Šveice). Abas dienas notika sacensības klasikā. Vispirms sprintā Eiduka kvalifikācijā tika trīsdesmitniekā un nodrošināja vietu izslēgšanas cīņās, ko klasikas sprintā nebija paveikusi kopš 2021.gada janvāra. Beigās viņa ieguva 24.vietu. Nākamajā dienā Patrīcija vēlreiz parādīja ļoti labu sniegumu, šoreiz 20 kilometru distancē klasiskajā stilā ar kopēju startu arī tiekot trīsdesmitniekā un izcīnot 23. vietu.
“Sacensības Gomsā iedeva tādu lielāku pārliecību par to,, ka arī klasikā esmu spērusi soli uz priekšu tieši tehniskajā izpildījumā. Tā, protams, ir pozitīva deva olimpiskajām spēlēm, jo arī šeit būs diezgan daudz klasikas sacensību, it īpaši pēdējais starts 50km klasikā, kas būs izaicinājums.”
“Biju priecīga par tikšanu ceturtdaļfinālā sprintā klasikā, jo šajā slēpošanas stilā to nebiju paveikusi ilgāku laiku un vispār līdz šim vienu reizi. Nedaudz biju pārsteigta, ka izdevās ceturtdaļfinālā noturēties līdzi un kopā finišēt ar vadošajām savā braucienā,” gandarījumu pauž Eiduka.