Faisāls Konatē (foto: futbola klubs RFS / Facebook)
Šodien 21:16
Viens no lielākajiem transfēriem RFS vēsturē: Latvijas vicečempione pārdod uzbrucēju Konatē
Latvijas vicečempione futbolā RFS uzbrucēju Faisālu Konatē pārdevusi Čehijas augstākās līgas klubam "Karvina", vēsta klubs. RFS informē, ka tas ir viens no lielākajiem transfēriem kluba vēsturē.
Futbola darījumu uzskaites vietnē "Transfermarkt" futbolista cena tiek lēsta 700 000 eiro.
19 gadus vecajam uzbrucējam tieši RFS kļuva par pirmo pieturu profesionālajā futbolā, noslēdzot līgumu pērnā gada janvārī. Sezonas gaitā Konatē strauji progresēja, debitējot profesionālajā klubu futbolā, kā arī saņemot pirmo izsaukumu uz Burkinafaso nacionālo izlasi.
Gandrīz divus metrus garais uzbrucējs izceļas ar ātrumu un tehniku, un līdz ar to ātri nonāca vairāku Eiropā labi pazīstamu klubu redzeslokā.
Īrē "Daugavpils" klubā viņš piecās spēlēs guva četrus vārtus, bija rezultatīvs RFS otrajā komandā, kā arī pirmās RFS komandas sastāvā septiņās spēlēs guva vienus vārtus.
Konatē jau ir ieradies Čehijā un sāks treniņus kopā ar savu jauno komandu.