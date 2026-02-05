Pasaules čempiones un olimpiskās vicečempiones ASV hokejistes sakauj Čehiju
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sieviešu hokeja turnīra spēcīgākās grupas pirmajā mačā ASV ar 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) uzvarēja Čehiju.
Mača favorītes amerikānietes spēles 16. minūtē vadībā izvirzīja Aleksa Kārpentere. Otrā perioda pirmajā pusē Džoja Dana un Helija Skamura panāca 3:0 ASV labā, Barbora Juržīčkova vienus vārtus atguva, taču Hilarija Naita pirms došanās pārtraukumā atjaunoja trīs ripu pārsvaru. Piektos vārtus trešā perioda piektajā minūtē guva Skamura.
Somijas un Kanādas sieviešu hokeja izlašu mačs pārcelts uz vienu nedēļu, jo Somijas izlase vīrusa izraisīta spēlētāju trūkuma dēļ nevarētu nedoties laukumā šodien paredzētajā pirmajā duelī.
Jāpiebilst, ka pirms četriem gadiem Pekinā ASV finālā ar 2:3 piekāpās Kanādai. Savukārt pēdējā pasaules čempionātā amerikānieties finālā pagarinājumā pārspēja kanādietes ar 4:3.
Pirmās divas spēles norisinājās B apakšgrupā, kur cīnās otrā ešelona komandas. Tajās Zviedrija ar 4:1 uzvarēja Vāciju un Itālija ar 4:1 bija pārāka pār Franciju.
Olimpisko spēļu turnīrā desmit komandas sadalītas divās apakšgrupās, balstoties pēc ranga. Ceturtdaļfinālā iekļūs visas piecas A grupas dalībnieces - Kanāda, ASV, Somija, Čehija un Šveice -, kā arī trīs labākās komandas no B grupas, kurā cīņās Zviedrija, Vācija, Itālija, Francija un Japāna.
Olimpiskās spēles oficiāli tiks atklātas piektdien, bet spēļu programma sākās jau trešdien ar kērlinga mačiem, kamēr šodien uz ledus devušās arī hokejistes.