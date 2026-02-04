Lieliskā Kitija Laksa palīdz Skio "Famila" iekļūt FIBA Eirolīgas "play-in" spēlēs
Latvijas basketboliste Kitija Laksa trešdien guva 18 punktus FIBA Eirolīgas otrā posma sestajā spēlē un palīdzēja Skio "Famila" komandai izcīnīt uzvaru, kas tai ļāva nodrošināt iekļūšanu "play-in" kārtā.
"Famila" E apakšgrupas mačā mājās ar rezultātu 77:69 (21:17, 19:18, 20:23, 17:11) pārspēja Buržas "Tango".
Laksa laukumā bija 32 minūtes un 43 sekundes, realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem, četrus no pieciem tālmetieniem un abus divus soda metienus, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, vienreiz pārkāpa noteikumus, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+7) un iekrāja 16 efektivitātes koeficienta punktus.
Laksa bija rezultatīvākā uzvarētāju rindās, bet pa 13 punktiem guva Džesika Šeparda un Olbisa Andrē. Pretiniecēm 20 punktus guva Tima Pujē, kamēr 17 un 16 punkti bija attiecīgi Kariatai Diabī un Marijai Foposi.
E grupā, ņemot līdzi pamatturnīrā iekrāto bilanci, "Famila" ar septiņām uzvarām 12 spēlēs atrodas ceturtajā vietā sešu komandu konkurencē.
Eirolīgas pamatturnīra pirmajā posmā piedalījās 16 komandas, kas sadalītas četrās apakšgrupās. Pēc apļa turnīra ceturtās vietas ieguvējas pārcelsies uz FIBA Eirokausu, bet otrajā posmā atlikušās 12 komandas divās apakšgrupās cīnījās par vietām labāko astoņniekā.
Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Prāgas ZVVZ USK basketbolistes, kuras finālā ar rezultātu 66:53 pārspēja Turcijas vienību "Mersin".