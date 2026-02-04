Krievijas paralimpisko spēļu dalībnieki atgriežas no 2022. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Pekinā. Četras dienas pēc spēļu noslēguma Krievija sāka asiņaino invāziju Ukrainā, kas izraisīja agresorvalsts sporta izolāciju. (foto: Scanpix / Reuters)
Citi sporta veidi
Šodien 19:43
Starptautiskā Paralimpiskā komiteja atalgo Krieviju: paralimpiskajās spēlēs agresorvalsts varēs startēt ar nacionālo simboliku
Starptautiskā Paralimpiskā komiteja (IPC) ļaus agresrovalstij Krievijai Milānas un Kortīnas ziemas paralimpiskajās spēlēs startēt ar nacionālo simboliku.
Kā apstiprināja Krievijas Paralimpiskās komitejas (RPC) vadītājs Pāvels Rožkovs, apstiprināts ekipējums ar Krievijas Federācijas ģerboni un vārdu "Krievija". Universālais ekipējums būs sarkanā un baltā krāsā ar zelta burtiem un nacionālajiem simboliem.
IPC septembra beigās lēma atcelt Krievijas un Baltkrievijas sportistu daļēju diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Lēmums pavēra ceļu Krievijas un Baltkrievijas sportistiem 2026. gada Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs sacensties zem saviem karogiem.