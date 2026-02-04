FOTO: Kalnu slēpotājs Elvis Opmanis iemēģinājis olimpisko spēļu trasi
Šodien Stelvio kalnu slēpošanas trasē notika pirmie treniņi pirms sestdien, 7. februārī, gaidāmajām nobrauciena sacensībām. Treniņā piedalījās latvietis Elvis Opmanis, kurš olimpiskajās spēlēs debitēs.
Kalnu slēpotāji sāk gatavoties olimpisko spēļu sacensībām
Šodien, 4. februārī, Elvis Opmanis aizvadīja pirmo treniņu pirms sestdien, 7. februārī gaidāmajām sacensībām nobraucienā.
Jau sestdien, 7. februārī, Opmanis kļūs par pirmo Latvijas sportistu, kuram plānots starts. Opmanis debitēs olimpiskajās spēlēs nobrauciena sacensībās.
Trīs dienas pirms starta Stelvio kalnu slēpošanas trasē sportisti aizvadīja pirmo treniņbraucienu. Viņš uzrādīja rezultātu divas minūtes 7,38 sekundes, kas viņu ierindoja 39. vietā savā grupā no 45 sportistiem. Četri no viņiem finišu nemaz nesasniedza, bet no tiem, kuri to sasniedza, latvietis apsteidza divus - atlētu no Ukrainas un Francijas.
Pirmajā treniņā labākais no visiem izrādījās amerikānis Raiens Kokrens-Singls, kurš trasi veica vienā minūtē 56,08 sekundēs. Otrais, atpaliekot par 0,15 sekundēm, bija mājinieks jeb itālis Džovani Franzoni, bet trešo vietu ieņēma Pasaules kausa līderis šajā disciplīnā Marko Odermats no Šveices.
Pirms olimpiskajām spēlēm sportisti veiks vēl divus treniņus. Nobraucienā olimpiskais čempions tiks noteikts vienā braucienā - tā laikā jāveic aptuveni trīs kilometru gara trase, kur nepieciešama gan tehniskās prasmes, gan attīstīt pēc iespējas lielāku ātrumu.
Bez Opmaņa Latviju kalnu slēpošanā pārstāvēs arī Dženifera Ģērmane un Liene Bondare. Ģērmane izvēlēta arī kā viena no Latvijas karognesējām, šos pienākumus veicot kopā ar Latvijas hokeja izlases kapteini Kasparu Daugaviņu.