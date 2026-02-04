Mūžībā devies snūkera leģenda Džons Virgo
Miris bijušais angļu snūkera spēlētājs un televīzijas komentētājs Džons Virgo, trešdien pavēstīja snūkera vadošā organizācija "World Snooker".
Tiek ziņots, ka bijušais profesionālais snūkerists un ilggadējais snūkera turnīru televīzijas komentētājs miris 79 gadu vecumā Spānijā, kur viņš pēdējos gados dzīvoja. Viņa nāves iemesli netiek atklāti. Virgo savas spēlētāja karjeras laikā sasniedza pasaules čempionāta pusfinālu, iekļuva prestižo "British Open", "International Open" un "Grand Prix" turnīru pusfinālos, kā arī vienu reizi triumfēja "UK Championships".
Pēc spēlētāja karjeras beigām 1994. gadā viņš pievērsās darbam televīzijā un BBC vadīja populāru TV šovu "Big Break", kā arī komentēja nozīmīgākos snūkera turnīrus.
Savā pēdējā TV pārraidē Virgo piedalījās nepilnas trīs nedēļas pirms savas nāves, kad komentēja "Masters" turnīra finālu, kurā Kairens Vilsons pieveica Džonu Higinsu.