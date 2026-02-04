Ziemas olimpiskajām spēlēm varētu tikt mainīts norises mēnesis
Starptautiskā Olimpisks komiteja (SOK) izskatīs iespēju turpmāk ziemas olimpiskās spēles rīkot janvārī, bet paralimpiskās spēles februārī, trešdien pavēstīja SOK.
Kopš 1964. gada Insbrukas olimpiskajām spēlēm, kas sākās 29. janvārī, visas turpmākās ziemas Olimpiādes norisinājušās februārī, bet paralimpiskās spēles martā.
Kā norāda SOK, iespējamā spēļu pārcelšana uz agrāku laiku ir saistīta ar siltajiem laikapstākļiem. "Apspriežam ziemas olimpisko spēļu pārcelšanu nedaudz agrāk," trešdien medijiem sacīja SOK loceklis Karls Štoss, kurš pārrauga sporta programmu. "Tās varētu rīkot janvārī, jo tam ir ietekme arī uz paralimpiskajām spēlēm."
Kortīnas olimpiskais ciemats
Milānas–Kortīnas ziemas olimpisko spēļu laikā sportisti mitināsies pagaidu olimpiskajā ciematā Fiames apkaimē, aptuveni 10 minūšu braucienā no pilsētas centra.
Kā norādīja Štoss, kurš līdz pagājušajam gadam bija arī Austrijas Olimpiskās komitejas (OOC) prezidents, martā saule spīd pārāk spēcīgi un kausē sniegu, kas apgrūtina paralimpisko spēļu organizāciju. "Paralimpiskās spēles varētu notikt februārī, bet pārējais - janvārī," sanāksmē pirms Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm sacīja Štoss. "Par to mēs vēl diskutēsim."
Šī gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles notiks no 6. līdz 22. februārim, bet paralimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 15. martam.
Kortīnas pilsēta
Kortīnas pilsēta olimpisko spēļu gaidās.
Plānots, ka jūnijā vairāk nekā 100 SOK locekļi programmas "Gatavs nākotnei" ietvaros apspriedīs olimpisko spēļu iespējamo programmu izmaiņas, kā arī lems, vai 2030. gada Francijas Alpu olimpisko spēļu programmai pievienot jaunus sporta veidus. Patlaban paredzēts, ka 2030. gada Olimpiāde notiks no 1. līdz 17. februārim, bet 2034. gada ziemas olimpiskās spēles - no 10. līdz 26. februārim.