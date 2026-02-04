VIDEO: Eduards Tralmaks pirms olimpiskajām spēlēm turpina izcelties AHL
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks otrdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar precīzu metienu, viņa pārstāvētajai Grenrepidsas "Griffins" komandai izcīnot uzvaru.
🚨TRALMAKS!!!🚨— Hockeytown West Podcast (@HockeytownWpod) February 4, 2026
What a shift from the Griffins on this one!!!
Griffins lead 2-0!!!
Eduards Tralmaks nets his 18th of the season assisted by Buium and Kannok Leipert!!!#GoGRG #LGRW pic.twitter.com/GXAozfKKf4
"Griffins" viesos ar 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) uzvarēja Milvoki "Admirals". Komanda izcīnīja otro uzvaru pēc kārtas, pirms tam piedzīvojot veselu trīs neveiksmju virkni.
Tralmaks otrā perioda ievadā tika pie atlēkušās ripas pretinieku vārtu priekšā un no tuvas distances pārspēja mājinieku vārtsargu, panākot 2:0. Viņš šajā mačā uz ledus pavadītajā laikā četras reizes meta pa vārtiem un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1. Tralmaks šosezon 43 spēlēs guvis 18 vārtus un iekrājis sešas rezultatīvas piespēles.
Ar 18 gūtajiem vārtiem Tralmaks ir savas komandas otrs labākais snaipers. Par viņu rezultatīvāks bijis vien Džons Lenards, kurš izcēlies ar 26 precīziem metieniem. Savukārt 24 rezultativitātes punkti ierindo latviešu uzbrucēju dalītā ceturtajā vietā savas komandas rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. Bez Lenarda, kuram kopā 40 punkti, vēl vairāk ir Šeldonam Drīsam (16+14) un Dominikam Šainam (15+14).
"Griffins" ar 71 punktu 43 spēlēs Rietumu konferences turnīra tabulā ieņem pirmo vietu un ir visas līgas līdervienība.