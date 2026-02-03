SOK prezidente Koventrija olimpisko spēļu kontekstā aicina nedomāt par politiku
Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) prezidente Kirstija Koventrija otrdien Milānā aicināja SOK fokusēties uz sportu, nevis politiku, lai saglabātu organizācijas neitralitāti.
Pirms Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sākuma Milānā norisinājās SOK samits, kura atklāšanā Koventrija aicināja SOK locekļus paturēt prātā, ka organizācijas galvenie uzdevumi ir saistīti ar sportu.
"Mēs esam sporta organizācija. Mēs saprotam politiku un zinām, ka nedarbojamies vakuumā, taču mūsu [olimpiskās] spēles ir sports. Tas nozīmē, ka sports ir jāuztur kā neitrāla platforma, vieta, kur katrs sportists var sacensties, nedomājot ar politiku vai savas valdības nostāju," teica SOK prezidente.
Viena no darba grupām, kuru Koventrija izveidoja jūnijā, izskata jautājumus saistībā ar transpersonu un starpdzimumu personu dalību sacensībās sieviešu konkurencē. SOK samitā viņa norādīja, ka viņa prioritāte ir olimpisko spēļu nākotne, lai nodrošinātu Olimpiādi kā iedvesmas platformu jauniešiem.
"Tas nozīmē, ka jāatrod pareizais līdzsvars starp tradīcijām un inovācijām, līdzsvars starp stabilitāti un elastīgumu. Tas nozīmē, ka mums jāraugās uz mūsu sporta veidiem, disciplīnām un sacensībām ar svaigu skatu, lai pārliecinātos, ka mēs attīstāmies līdzi laikam," viņa piebilda.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.