"Grizzlies" gatavojas vērienīgam maiņas darījumam ar "Jazz"
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Memfisas "Grizzlies" vērienīgā maiņas darījumā grasās uzbrucēju Džerenu Džeksonu aizmainīt uz Jūtas "Jazz", ziņo ESPN apskatnieks Šems Karanija.
Uz "Jazz" dosies arī Džons Končars, Džoks Londeils un Vinss Viljamss, bet "Grizzlies" saņems Volteru Kleitonu, Kailu Andersonu, Teiloru Hendriksu, Džordžu Njangu un trīs nākamo draftu pirmās kārtas izvēles. Tādējādi "Grizzlies" nākamajos septiņos draftos būs kopumā 13 pirmās kārtas izvēles, kas ļaus pastiprināt komandu ar talantiem. Džeksons šosezon 45 spēlēs vidēji 31 minūtē guvis 19,2 punktus, izcīnījis 5,8 atlēkušās bumbas un atdevis 1,9 rezultatīvas piespēles.
Citā darījumā Čikāgas "Bulls" aizmainīs centra spēlētāju Nikolu Vučeviču uz Bostonas "Celtics", pretī saņemot Anfernī Simonsu. Abas komandas apmainīsies arī drafta otrās kārtas izvēlēm.
Tikmēr "Bulls", Minesotas "Timberwolves" un Detroitas "Pistons" vienojušās par darījumu, kurā Džeidens Aivijs un Maiks Konlijs nonāks "Bulls" komandā, Kevins Herters un Dario Šaričs turpmāk būs "Pistons" spēlētājs.