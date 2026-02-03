Kristapa Porziņģa dalība "Hawks" mačā ar "Heat" ir uz jautājuma zīmes
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, kurš ahileja cīpslas iekaisuma dēļ izlaidis jau 12 spēles pēc kārtas, varētu izlaist arī gaidāmo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Atlantas "Hawks" otrdienas maču ar Maiami "Heat".
"Hawks" otrdien viesosies pie "Heat", mačam sākoties naktī uz trešdienu plkst. 2.30 pēc Latvijas laika. Pirms iepriekšējām latvieša izlaistajām spēlēm Porziņģis atradās "Hawks" publicētajā savainoto spēlētāju sarakstā starp tiem spēlētājiem, kuri nespēlēs, taču šobrīd viņa statuss tiek norādīts kā zem jautājuma zīmes.
An @emoryhealthcare injury report for tomorrow’s game at Miami:— Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 2, 2026
Kristaps Porzingis (left Achilles tendinitis): Questionable
N’Faly Dante (right knee, torn ACL): Out
Onyeka Okongwu (dental fracture): Out
Duop Reath (right foot stress fracture): Out pic.twitter.com/9Bzmv0BFOj
Šajā sezonā Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā devies tikai 16 no vienības 51 spēles. Vidēji mačā viņš izcēlies ar 17,4 punktiem, 5,3 atlēkušajām bumbām, 2,8 rezultatīvām piespēlēm un 1,3 bloķētiem metieniem. "Hawks" ar bilanci 24-27 Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas desmitajā vietā, bet "Heat" ar bilanci 27-24 ierindojas septītajā pozīcijā.