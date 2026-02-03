Triumph zīmols un sporta klubs “FFF” triumfēs 2026. gada sezonā
SIA “SDK” un “Triumph Rīga” uzsākot 2026. gada sezonu sadarbosies ar motokrosa pilotiem Lauri un Uldi Freibergiem no sporta kluba “FFF”.
Sportistu rīcībā nonāk Triumph TF450 – RC versijas, ar kuru motosporta komandas līderis Uldis Freibergs brauks 2026. gada sacensībās.
Jānis Kivlinieks, SIA “SDK”uzņēmuma īpašnieks: “Mums ir labs notikums – zvaigžņu sakritība. Latvijas viens no prominentākajiem braucējiem Lauris, kā arī viņa dēls un sporta gaitu turpinātājs Uldis Freibergs šosezon motosporta komandā “FFF” izmēģinās specializēto Triumph motokrosa versiju Triumph TF450 – RC. Ir pārliecība, ka lieliskais “dzelzis” garantēs labus startus izciliem braucējiem”.
2. februārī jaunie Triumph TF450 – RC modeļi tika nodoti sporta komandai “FFF”.
Lauris Freibergs, sporta klubs “FFF” : “Bijām dzirdējuši labas atsauksmes no Eiropas braucējiem par Triumph TF 450 krosa motociklu un atradām labus saskarsmes punktus ar Latvijas Triumph zīmola pārstāvi. Tas pamudināja šosezon likt akcentu uz šo tehniku, izveidot komandu un vadošajam motosportistam Uldim Freibergam tas būs labs izaicinājums 2026.gada sezonā.”
Pirmais pasākums, kur varēs redzēt jaunos Triumph krosa motociklus darbībā, ir motokross “Baltic Sea Cup 2026” kurš notiks 15.martā, Liepājā, motokrosa trasē “Lauma”.
Triumph TF 450-RC Edition krosa motociklu ir izstrādājuši pasaules vadošie moto inženieri un motokrosa čempioni. Tam ir vislabākā jaudas un svara attiecība savā klasē. Pirmo 450cc motokrosa motocikls izstrādāts sadarbībā ar motosportistu Rikiju Kārmaiklu (Ricky Carmichael’s). Triumph TF 450-RC Edition godina Rikija Kārmaikla iesaistīšanos Triumph motokrosa programmā, piedāvā motosportista izvēlēto motocikla aprīkojumu un uzlabojumus, lai veiksmīgi varētu startēt pasaules klases sacensībās.
“Triumph Rīga” ir uzņēmuma SIA SDK motociklu nodaļa, kura dibināta 2018. gada 14. jūnijā. SIA “SDK” ir oficiālais BRP un Triumph Motorcycles Ltd. pārstāvis Latvijā.