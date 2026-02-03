Latvijas distanču slēpotāji ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm
Ar laba vēlējumiem un līdzjutēju atbalstu ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm pavadīti Latvijas distanču slēpotāji.
FOTO: Latvijas distanču slēpotāji dodas ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm
Ar laba vēlējumiem un līdzjutēju atbalstu ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm pavadīti Latvijas distanču slēpotāji.
Latvijas delegācijā iekļauti 68 sportisti, kā arī treneri, apkalpojošais personāls, ārsti un fizioterapeiti, mediju un satura komandas, delegācijas vadība un amatpersonas, kopā sastādot 140 personas. Uz olimpiskajām spēlēm dosies arī premjere Evika Siliņa, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV). Viņi iekļauti Latvijas olimpiskajā delegācijā "Milāna-Kortīna 2026" kā goda viesi.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš norādījis, ka dalība Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs ar līdz šim lielāko Latvijas delegāciju ir apliecinājums Latvijas sporta sistēmas attīstībai. "Šāds delegācijas apjoms ir ilgtermiņa plānošanas, aktīva ikdienas darba un ciešas sadarbības rezultāts. Tas nav viena lēmuma vai viena gada panākums - tas ir pastāvīga dialoga rezultāts, dialoga starp sporta nozari un valsts institūcijām," norādīja Lazdiņš.
Latvijas sportisti, kuri iekļauti Latvijas delegācijā Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēles:
Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers (visi - biatlons), Jēkabs Kalenda, Matīss Miknis, Lauris Kaufmanis, Mairis Kļava, Renārs Grantiņš, Arnis Bebrišs, Edgars Ungurs, Dāvis Kaufmanis, Edgars Nemme (visi - bobslejs), Emīls Indriksons, Marta Andžāne (abi - skeletons), Elvis Merzļikins, Artūrs Šilovs, Kristers Gudļevskis, Uvis Jānis Balinskis, Alberts Šmits, Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Roberts Mamčics, Jānis Jaks, Kristaps Roberts Zīle, Kristiāns Rubīns, Renārs Krastenbergs, Dans Ločmelis, Kaspars Daugaviņš, Martiņš Dzierkals, Rihards Bukarts, Rūdolfs Balcers, Zemgus Girgensons, Eduards Tralmaks, Anrī Ravinskis, Teodors Bļugers, Roberts Bukarts, Oskars Batņa, Haralds Egle, Sandis Vilmanis (visi - hokejs), Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Elīna Ieva Bota, Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics, Lūkass Krasts, Marta Robežniece, Kitija Bogdanova (visi - kamaniņu sports), Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis (visi - distanču slēpošana), Dženifera Ģērmane, Liene Bondare, Elvis Opmanis (visi - kalnu slēpošana), Deniss Vasiļjevs, Fedirs Kulišs (abi - daiļslidošana), Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš (abi - šorttreks).