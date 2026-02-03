Balinskis un Vilmanis gūst vārtus, tomēr tas neglābj "Panthers" no kārtējā zaudējuma
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis un Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē guva vārtus, taču viņu pārstāvētā Floridas "Panthers" cieta zaudējumu.
"Panthers" mājās ar rezultātu 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) piekāpās Bufalo "Sabres", piedzīvojot ceturto neveiksmi pēc kārtas. Spēles 37. sekundē Vilmanis guva pirmos vārtus mačā, bet minūti un vienu sekundi pirms otrā pārtraukuma Balinskis vairākumā panāca 3:3.
Latviešu aizsargs uz ledus pavadīja 24 minūtes un 57 sekundes, kas ir viņa lielākais spēles laiks līdzšinējā NHL karjerā. Balinskis vairākumā spēlēja piecas minūtes un 17 sekundes, bet mazākumā - vienu minūti un 16 sekundes. Sev atvēlētajā laikā aizsargs izpildīja trīs metienus vārtu rāmī, pārtvēra divas ripas un nopelnīja neitrālu lietderības koeficientu. Šosezon Balinskis 46 mačos izcēlies ar 12 (4+8) punktiem, 28 soda minūtēm un negatīvu lietderības koeficientu -9.
Savukārt Vilmanis spēlēja 14 minūtes un 13 sekundes, no kurām desmit sekundes laukumā pavadīja vairākumā. Uzbrucējs izpildīja divus metienus vārtu rāmī, pielietoja trīs spēka paņēmienus, pazaudēja vienu ripu, bet viņa lietderības koeficients bija neitrāls. Vilmanis savā debijas sezonā NHL aizvadījis 12 spēles, kurās iekrājis četrus (2+2) punktus, divas soda minūtes un pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Pirmdienas spēlē vēl vienus vārtus "Panthers" rindās guva Evans Rodrigess, bet uzvarētāju sastāvā ar 1+2 izcēlās Peitons Krebss, 1+1 savā kontā ierakstīja Džošs Douns, bet vēl pa vārtiem guva Zeks Bensons, Džeisons Zakers un Teidžs Tompsons.
Austrumu konferences kopvērtējumā pēdējo divu sezonu čempionvienība "Panthers" ar 59 punktiem 55 spēlēs ieņem 13. vietu un nākamo maču aizvadīs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Bostonas "Bruins" hokejistus.