Dilons Brukss un Brendons Millers atzīti par NBA nedēļas labākajiem spēlētājiem
Dilons Brukss no Fīniksas "Suns" un Brendons Millers no Šarlotas "Hornets" atzīti par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) aizvadītās nedēļas labākajiem spēlētājiem attiecīgi Rietumu un Austrumu konferencēs.
Brukss četros mačos vidēji guva 28,8 punktus, izcīnīja 4,5 atlēkušās bumbas un realizēja 54,5% tālmetienu, "Suns" komandai izcīnot trīs uzvaras.
Tikmēr Millers četrās spēlēs caurmērā guva 26,3 punktus, izcīnīja 5,8 atlēkušās bumbas un realizēja 50% tālmetienu, kamēr "Hornets" svinēja četras uzvaras.
Rietumu konferencē uz labākā spēlētāja balvu pretendēja arī Luka Dončičs (Losandželosas "Lakers"), Kevins Durents (Hjūstonas "Rockets"), Entonijs Edvardss (Minesotas "Timberwolves"), Šejs Gildžess-Aleksandrs (Oklahomasitijas "Thunder") un Kavai Lenards (Losandželosas "Clippers").
Savukārt Austrumu konferencē starp labākajiem bija arī Džerets Alens (Klīvlendas "Cavaliers"), Ogugua Anunobi un Džošs Hārts (abi - Ņujorkas "Knicks"), Keids Kaningems (Detroitas "Pistons"), Džoels Embīds (Filadelfijas "76ers") un Ārons Nesmits (Indiānas "Pacers").