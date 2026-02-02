Kuriozs NBA spēlē: "Nets" zvaigzne pamanās iemest bumbu savā grozā
Kuriozs incidents noticis Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, kur Bruklinas “Nets” spēlētājs Jegors Djomins pamanījās iemest bumbu savas komandas grozā.
Nets player just scored on his OWN hoop 😭💀 pic.twitter.com/rAfyIjvpio— Logion Noops (@LogionNoops) February 2, 2026
“Nets” svētdienas spēlē pret Austrumu konferences līderi Detroitas “Pistons” pēc pretinieku spēlētāja izpildītā soda metiena Djomins cīnījās par atlēkušo bumbu un neveiksmīgi to ieraidīja paša grozā. Tā bija tikai viena epizode brukliniešu pagalam neveiksmīgā spēlē, jo viņi tika sakauti ar 77:130, pretiniekiem svinot uzvaru ar lielāko punktu starpību komandas vēsturē.
Djomins spēlē guva 3 punktus, trīs reizes trāpot soda metienus pretinieku grozā, taču netrāpīja nevienu no astoņiem metieniem no spēles, nopelnot -20 lietderības koeficientu.
Pērn 19 gadus vecais Djomins kļuva par pirmo Krievijas spēlētāju, kurš tika iekļauts NBA drafta pirmā desmitnieka izvēlē, “Nets” viņu izvēlējās ar astoto numuru.
Ar 36 uzvarām 48 spēlēs “Pistons” ir pārliecinoši otrā labākā komanda līgā, atpaliekot tikai no čempiones Oklahomasitijas “Thunder”, kurai ir 39 panākumi 51 spēlē. Savukārt “Nets” izredzes iekļūt pat “play-in” spēlēs, kas ļautu cīnīties par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs, jau tagad izskatās vārgas — tikai 13 uzvaras 48 spēlēs un par 11 uzvarām atpaliekot no 10. vietā esošās Kristapa Porziņģa pārstāvētās Atlantas “Hawks”.