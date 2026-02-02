Rebeka Paslere
Citi sporta veidi
Šodien 17:22
Dopinga dēļ izčākst Itālijas biatlonistes Rebekas Pasleres olimpiskais sapnis
Dopinga lietošanā dažās dienas pirms olimpiskajām spēlēm pieķerta Itālijas biatloniste Rebeka Paslere, pirmdien apstiprināja Itālijas Antidopinga aģentūra (NADO). 24 gadus vecajai sportistei piespriesta pagaidu diskvalifikācija.
Tiek ziņots, ka biatlonistes dopinga paraugā tika konstatēta aizliegtā preparāta letrozola klātbūtne. Letrozols ir viela, ko lieto krūts vēža ārstēšanai.
Kā ziņo Itālijas mediji, dopinga pārbaudes Paslerei veiktas ārpus sacensībām.
Itāliete Pasaules kausa (PK) kopvērtējumā atrodas 33. pozīcijā. Viņas labākais šīs sezonas starts bija 11. vieta sprintā Oberhofas posmā un 11. vieta masu startā Annesī.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.