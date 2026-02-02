Ilggadējais Latvijas izlases hokejists Ronalds Ķēniņš redzams OHL līgas līderes pieteikumā
34 gadus vecais hokejists Ronalds Ķēniņš, kurš ilgāku laiku bijis bez kluba, atrodas Optibet hokeja līgas jeb OHL līdervienības Kijivas "Capitals" sastāva pieteikumā.
2024./2025. gada sezonā Ķēniņš nospēlēja tikai deviņas spēles. Vispirms septiņas viņš pavadīja Šveices otrās līgas komandā "Sierre" (1+1), bet pēc tam divas Somijas augstākās līgas vienībā HPK (0+2).
Savas ilgās karjeras laikā uzbrucējs pārsvarā spēlēja Šveicē, pārstāvot Cīrihes "Lions" un "Lausanne" komandas. No 2014. līdz 2016. gadam viņš sevi pamēģināja Nacionālajā hokeja līgā, spēlējot Vankūveras "Canucks". NHL Ķēniņš kopā aizvadīja 38 spēles, tiekot pie 12 rezultativitātes punktiem (4+8).
Latvijas izlases sastāvā Ķēniņš spēlējis 11 pasaules čempionātos (pēdējo reizi bronzas čempionātā 2023. gadā tika pie vienas piespēles septiņās spēlēs) un divās olimpiskajās spēlēs. 2022. gadā Pekinā četrās spēlēs Ķēniņš izcēlās ar vieniem vārtiem.
Kijivas "Capitals" ir ukraiņu klubs, kurš ar šo sezonu papildinājis OHL komandu skaitu. Vienība bāzējās Rīgā, un ir pašreizējā Baltijas hokeja līgas līdere - 31 spēlē komanda tikusi pie 51 punkta.
Kijivas klubā spēlē arī cits bijušais Latvijas izlases hokejists, Mārtiņš Karsums, kurš ir arī vienības rezultatīvākais hokejists ar 37 punktiem (15+22). Februārī noslēgsies OHL regulārais turnīrs, pēc kā sāksies izslēgšanas cīņas. Iepriekšējā sezonā par turnīra čempioni kļuva "Mogo"/RSU.