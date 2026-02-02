Talantīgā kamaniņu braucēja Margita Sirsniņa.
Šodien 11:06
Latvijas kamaniņu braucējiem trešā vieta junioru pasaules čempionāta komandu stafetē
Latvijas kamaniņu braucēji svētdien Altenbergā pasaules junioru čempionātā kamaniņu sportā izcīnīja trešo vietu komandu stafetē.
Latvijas kamaniņu braucēji Jānis Gruzdulis, Margita Sirsniņa un Edvards Marts Markitāns/Roberts Lazdāns komandu stafetē finišēja divās minūtēs un 16,320 sekundēs, zaudējot uzvarētājiem vāciešiem 0,673 sekundes.
Itālijas kamaniņu braucēji piekāpās Vācijas vienībai 0,367 sekundes un ieņēma otro vietu. Latvijas sportisti atpalika no itāļiem nepilnas trīs sekundes desmitdaļas.
Komandu stafetē sacentās deviņas vienības. Jau ziņots, ka Sirsniņa vieninieku sacensībās otro gadu pēc kārtas kļuva par pasaules junioru čempioni.