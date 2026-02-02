VIDEO: Dans Ločmelis rezultatīvs jau trešajā AHL spēlē pēc kārtas
Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis svētdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā tika pie rezultatīvas piespēles, viņa pārstāvētajai Providensas "Bruins" izcīnot uzvaru.
DURAN ➡️ BLUMEL FOR HIS SECOND GOAL OF THE GAME! pic.twitter.com/6f2jpVsgYy— Providence Bruins (@AHLBruins) February 1, 2026
"Bruins" izbraukumā ar 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) pārspēja Šarlotas "Checkers". Ločmelis tika pie rezultatīvas piespēles "Bruins" trešajos vārtos, kad pēc viņa un Railija Durena piespēlēm 3:0 panāca Matejs Blūmels. Latvijas hokejists tika pie rezultativitātes punkta trešajā mačā pēc kārtas.
Ločmelis šajā mačā vienu reizi meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2. Latvijas uzbrucējs šosezon 41 spēlē izcēlies ar 15 gūtiem vārtiem un 13 rezultatīvām piespēlēm.
Citā mačā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" bez Raivja Ansona pieteikumā viesos ar 6:2 (1:0, 1:1, 4:1) uzvarēja Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms".
"Bruins" ar 65 punktiem 41 spēlē Austrumu konferences turnīra tabulā ieņem pirmo vietu, bet "Penguins" ar 62 punktiem 45 mačos atrodas par vienu pozīciju zemāk.