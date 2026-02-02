VIDEO: Dans Ločmelis rezultatīvs jau trešajā AHL spēlē pēc kārtas
foto: Providence Bruins.
Dans Ločmelis pēdējās spēlēs bijis ļoti rezultatīvs.
VIDEO: Dans Ločmelis rezultatīvs jau trešajā AHL spēlē pēc kārtas

Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis svētdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā tika pie rezultatīvas piespēles, viņa pārstāvētajai Providensas "Bruins" izcīnot uzvaru.

"Bruins" izbraukumā ar 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) pārspēja Šarlotas "Checkers". Ločmelis tika pie rezultatīvas piespēles "Bruins" trešajos vārtos, kad pēc viņa un Railija Durena piespēlēm 3:0 panāca Matejs Blūmels. Latvijas hokejists tika pie rezultativitātes punkta trešajā mačā pēc kārtas.

Ločmelis šajā mačā vienu reizi meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2. Latvijas uzbrucējs šosezon 41 spēlē izcēlies ar 15 gūtiem vārtiem un 13 rezultatīvām piespēlēm.

Citā mačā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" bez Raivja Ansona pieteikumā viesos ar 6:2 (1:0, 1:1, 4:1) uzvarēja Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms".

"Bruins" ar 65 punktiem 41 spēlē Austrumu konferences turnīra tabulā ieņem pirmo vietu, bet "Penguins" ar 62 punktiem 45 mačos atrodas par vienu pozīciju zemāk.

