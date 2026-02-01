Deniss Smirnovs
Hokejs
Šodien 17:33
Deniss Smirnovs ar vārtiem veicina "Kloten" uzvaru Šveices čempionāta spēlē
Latvijas uzbrucējs Deniss Smirnovs svētdien Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē guva vārtus un palīdzēja "Kloten" vienībai izcīnīt panākumu. "Kloten" savā laukumā ar 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) pagarinājumā uzvarēja "Biel-Bienne" komandu.
Smirnovs trešajā periodā pēc spēlētām sešām minūtēm guva mājinieku pirmos vārtus, panākot 1:2. Viņš šajā mačā uz ledus bija desmit minūtes un astoņas sekundes, kuru laikā divas reizes meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Latvijas uzbrucējs šosezon 41 spēlē guvis divus vārtus un iekrājis sešas rezultatīvas piespēles.
"Kloten" ar 53 punktiem 46 spēlēs turnīra tabulā atrodas 12. pozīcijā 14 komandu konkurencē, kamēr "Biel-Bienne" ar 59 punktiem ir par vienu pozīciju augstāk.