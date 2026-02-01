Klots pasaules čempionātā parabobslejā ierindojies piektajā vietā
Latvijas parasportists Arturs Klots svētdien Šveicē pēc noslēdzošajiem diviem braucieniem pasaules čempionātā parabobslejā ierindojās piektajā vietā.
Uzvaru izcīnīja itālis Flavio Menardi, kurš pēc pirmajiem diviem braucieniem atradās trešajā vietā, bet trešajā un ceturtajā braucienā sasniegtie labākie finiša laiki ļāva viņam pakāpties uz pirmo pozīciju. Menardi par 0,26 sekundēm pārspēja amerikāni Robertu Balku, bet šveicietis Kristofers Stjuarts zaudēja 0,92 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Latvijas pilots, kurš pēc pirmajiem diviem braucieniem atradās ceturtajā pozīcijā, trešajā braucienā sasniedza septīto labāko laiku, bet noslēdzošajā braucienā viņam padevās 11. ātrākais finiša laiks, kas summā deva piekto vietu. Klots zaudēja uzvarētājam 1,50 sekundes. Par pasaules čempiona titulu cīnījās 15 parasportisti.
Šosezon Pasaules kausa kopvērtējumā Klots, startējot trijos no sešiem posmiem, ierindojās 14. pozīcijā, bet par uzvarētāju kļuva amerikānis Roberts Balks. Pagājušajā sezonā Klots pasaules čempionātā slimības dēļ nestartēja, bet pirmo reizi par čempionu kļuva Lielbritānijas pilots Korijs Maps.