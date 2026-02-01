Porziņģa pārstāvētā "Hawks" piekāpjas "Pacers"
Altanas "Hawks", nespēlējot Latvijas basketbolistam Kristapam Porziņģim, sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā ar 124:129 (39:35, 34:45, 27:23, 24:26) piekāpās Indiānas "Pacers".
Atlantas vienībā Džeilens Džonsons izcēlās ar 33 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un desmit rezultatīvām piespēlēm, 21 punktu iekrāja Nikels Aleksandrs-Volkers, bet vēl 18 punktus guva Kristians Džeimss Makolums.
Mājinieku uzvaru ar 26 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm sekmēja Endrū Nembhards, 25 punktus guva Paskāls Siakams, bet pie 23 punktiem tika Ārons Nesmits.
Porziņģis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ izlaidis jau 12 spēles pēc kārtas. "Hawks" pirmdien paziņoja, ka Porziņģis piedalās basketbola treniņos, un viņa iespējamā atgriešanās tiks vērtēta aptuveni nākamās nedēļas sākumā.
Šajā sezonā Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā devies tikai 16 no vienības 50 spēlēm. Vidēji mačā viņš izcēlies ar 17,4 punktiem, 5,3 atlēkušajām bumbām, 2,8 rezultatīvām piespēlēm un 1,3 bloķētiem metieniem.
"Hawks" ar bilanci 24-27 Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas desmitajā vietā, kamēr "Pacers" ar 13 uzvarām un 26 zaudējumiem ierindojas 14. pozīcijā.