Zīle gūst vārtus "Bili Tygrzi" Čehijas ekstralīgas zaudējumā "Energie", kurā Jaks un Egle izceļas ar piespēlēm
Latvijas hokejists Kristaps Zīle piektdien Čehijas ekstralīgas mačā izcēlās ar precīzu metienu, viņa pārstāvētajai Liberecas "Bili Tygrzi" piedzīvojot zaudējumu pēcspēles metienu sērijā. Liberecas komanda viesos ar 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Jāņa Jaka, Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvētajai Karlovi Varu "Energie".
Neuvěřitelná trefa Kristapse Zileho! 🤯#TELH | @hcbilitygri | #KVABTL | #momentytelh pic.twitter.com/A5gzAhEB8M— Tipsport extraliga (@telhcz) January 30, 2026
Zīle pirmās trešdaļas izskaņā guva vienīgos Liberecas komandas vārtus. Latvijas aizsargs šosezon 47 mačos guvis četrus vārtus un atdevis sešas rezultatīvas piespēles.
Savukārt mājinieku rindās pie rezultatīvām piespēlēm tika Jaks un Egle. Jaks asistēja mājinieku pirmajos vārtos, kas tika gūti vairākumā, kā arī bija precīzs pēcspēles metienu sērijā, bet Egle tika pie rezultatīvas piespēles otrajās vārtos, kad mājinieki trešā perioda ievadā izvirzījās vadībā.
Abas komandas tikās otro dienu pēc kārtas, un arī ceturtdien pēcspēles metienu sērijā uzvaru ar 3:2 izcīnīja "Energie" hokejisti.
No latviešu komandā turnīra tabulā visaugstāk ir "Energie", kas ir turnīra vicelīdere.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.