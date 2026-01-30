Vecums nav šķērslis leģendai! 38 gadus vecais Džokovičs salauž čempionu Sineru un spēlēs "Australian Open" finālā
Serbijas tenisists Novaks Džokovičs piektdien nodrošināja vietu Austrālijas atklātā čempionāta finālā, kurā spēkosies ar pasaules pirmo raketi Karlosu Alkarasu no Spānijas. Pusfinālā Džokovičs, kurš ATP rangā atrodas piektajā pozīcijā, vairāk nekā četras stundas ilgā cīņā ar 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 pārspēja pēdējo divu gadu Austrālijas atklātā tenisa čempionāta uzvarētāju itāli Janiku Sineru (ATP 2.).
Titulētais serbs "Australian Open" finālā spēlēs 11. reizi karjerā.
Jau ziņots, ka pirmajā pusfināla cīņā Alkarass gandrīz piecu ar pusi stundu ilgā cīņā ar 6-4, 7-6 (7:5), 6-7 (3:7), 6-7 (4:7), 7-5 uzvarēja pagājušā gada finālistu Aleksandru Zverevu (ATP 3.) no Vācijas, pirmo reizi karjerā sasniedzot Austrālijas atklātā čempionāta finālu.
22 gadus vecajam Alkarasam ir iespēja kļūt par vēsturē jaunāko tenisistu, kurš uzvarējis visos četros "Grand Slam" turnīros. Līdz šim tikai Austrālijā spānis nav ticis pie galvenās trofejas, divreiz apstājoties ceturtdaļfināla fāzē.
Austrālijas atklātais čempionāts ir sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz šīs nedēļas beigām. Pērn vīriešu vienspēlēs itālietis Janiks Siners finālā ar 6-3, 7-6 (7:4), 6-3 pārspēja Aleksandru Zverevu no Vācijas.