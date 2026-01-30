Emocijām bagātā spēlē Karloss Alkarass pirmo reizi sasniedz "Australian Open" finālu
Pasaules pirmā rakete vīriešu tenisā, spānis Karloss Alkarass, piektdien pirmo reizi karjerā sasniedza Austrālijas atklātā čempionāta finālu.
Cīņā par vietu finālā Alkarass gandrīz piecu ar pusi stundu ilgā cīņā ar 6-4, 7-6 (7:5), 6-7 (3:7), 6-7 (4:7), 7-5 pārspēja pagājušā gada finālistu Aleksandru Zverevu (ATP 3.) no Vācijas. Pēdējā setā Alkarass nonāca iedzinējos ar 0-2 un 3-5, tomēr spēja atspēlēties un izcīnīt uzvaru.
Finālā Alkarasa pretinieks būs pēdējo divu gadu Austrālijas atklātā tenisa čempionāta uzvarētājs Janniks Sinners (ATP 2.) no Itālijas vai serbu veterāns Novaks Džokovičs (ATP 4.). Arī šī pusfināla spēle tiks aizvadīta šodien.
22 gadus vecajam Alkarasam ir iespēja kļūt par vēsturē jaunāko tenisistu, kurš uzvarējis visos četros "Grand Slam" turnīros. Līdz šim tikai Austrālijā spānis nav ticis pie galvenās trofejas, divreiz apstājoties ceturtdaļfināla fāzē.
Austrālijas atklātais čempionāts ir sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz 1. februārim. Pērn vīriešu vienspēlēs itālietis Janniks Sinners finālā ar 6-3, 7-6 (7:4), 6-3 pārspēja Aleksandru Zverevu no Vācijas.