Latvijas hokejisti Egle un Dzierkals gūst vārtus Čehijas ekstralīgas mačos
Latvijas hokejisti Haralds Egle un Mārtiņš Dzierkals ceturtdien Čehijas hokeja ekstralīgas mačos guva vārtus, palīdzot savām komandām nodrošināt uzvaru.
Egles, Jāņa Jaka un Roberta Mamčica pārstāvētā Karlovi Varu "Energie" mājās ar 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Kristapu Zīli un Liberecas "Bili Tygrzi". Egle guva laukuma saimnieku otros vārtus trešās trešdaļas vidū, panākot neizšķirtu, kā arī pēcspēles metienu sērijā guva vārtus, kas atnesa uzvaru. Viņš šosezon 39 spēlēs guvis astoņus vārtus un iekrājis 13 rezultatīvas piespēles.
Savukārt Jaks tika pie rezultatīvas piespēles "Energie" pirmajos gūtajos vārtos vairākumā. Latvijas aizsargs šosezon 46 spēlēs ticis pie 24 (10+14) rezultativitātes punktiem.
Citā mačā Dzierkala pārstāvētā Prāgas "Sparta" mājās ar 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) uzvarēja "Mlada Boleslav". Dzierkals izcēlās ar precīzu metienu trešās trešdaļas ievadā, gūstot vārtus vairākumā. Latvijas uzbrucējs šosezon 43 spēlēs guvis septiņus vārtus un iekrājis astoņas rezultatīvas piespēles.
Citās spēlēs Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Škoda" viesos ar 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) zaudēja Kladno "Rytirzi", bet Markuss Komuls ar Litvīnovas "Verva" mājās ar 3:6 (1:2, 0:2, 2:2) piekāpās Hradeckrāloves "Mountfield". No latviešu komandā turnīra tabulā visaugstāk ir "Bili Tygrzi", kas ir turnīra vicelīdere. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.