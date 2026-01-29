"Zemgale"/LBTU hokejisti dramatiskā cīņā OHL mačā izcīna uzvaru
Jelgavas "Zemgale"/LBTU hokejisti ceturtdien "Optibet" hokeja līgas (OHL) mačā dramatiskā cīņā atspēlējās "Rīgas Hokeja skolai" un uzvaru nodrošināja tikai divas ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām.
"Zemgale"/LBTU viesos ar 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) pārspēja "Rīgas Hokeja skolu". Trešajā periodā pēc spēlētām piecām ar pusi minūtēm laukuma saimniekiem izdevās gūt vārtus lielajā vairākumā, precīzam esot Lenardam Jānim Sprieslim.
Noslēdzošās trešdaļas vidū arī Jelgavas vienība tika pie vairākuma, kuru ar gūtiem vārtiem noslēdza Patriks Zabusovs, panākot neizšķirtu. Divas ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām viesu uzvaru nesošos vārtus arī guva Zabusovs. Pamatlaika pēdējā minūtē "Rīgas Hokeja skola" vēl tika pie vairākuma, taču "Zemgale"/LBTU nosargāja pārsvaru.
Citā mačā Rīgas "Prizma" izbraukumā ar 6:3 (2:1, 1:0, 3:2) uzvarēja Viļņas "Hockey Punks". Rīgas komandā Roberts Jekimovs izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, Edijs Brahmanis diviem precīziem metieniem pievienoja rezultatīvu piespēli, bet pie diviem (1+1) punktiem tika Emīls Ezītis. Viļņas vienības labā divus vārtus guva Timons Mažulis.
"Mogo"/RSU ar 50 punktiem 30 spēlēs turnīra tabulā ieņem pirmo vietu, otrā ar 49 punktiem ir Kijivas "Capitals", "Zemgale"/LBTU ar tādu pašu punktu skaitu ir trešā, bet par vienu vietu zemāk ar 48 punktiem 31 mačā ir "Liepājas hokeja komanda" 31 mačā iekrājusi 48 punktus, Rīgas "Prizma" komandai ir 32 punkti 33 spēlēs, Tallinas "Panter" - 22 punkti 29 spēlēs, Elektrēnu "Energija" hokejistiem ir 19 punkti 30 cīņās, bet Viļņas "Hockey Punks" un "Rīgas Hokeja skola" iekrājušas 14 punktus attiecīgi 31 un 29 mačos.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm. 35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta. Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.