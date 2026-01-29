Latvijas ratiņkērlinga duets Poļina Rožkova/Agris Lasmans ceturtdien Itālijā notiekošo ratiņkērlinga turnīru sāka ar zaudējumu.
Citi sporta veidi
Šodien 21:33
Rožkova/Lasmans Itālijas ratiņkērlinga turnīru uzsāk ar zaudējumu
Latvijas ratiņkērlinga duets Poļina Rožkova/Agris Lasmans ceturtdien Itālijā notiekošo ratiņkērlinga turnīru sāka ar zaudējumu, pirmajā mačā ar 6:10 piekāpjoties Itālijas duetam.
Turnīra turpinājumā Latvijas ratiņkērlingisti apakšgrupas spēlēs piektdien spēkosies ar Japānas un Ungārijas pāriem, bet sestdien tiksies ar vēl vienu Itālijas pāri. Sacensībās piedalās desmit komandas, kas sadalītas divās grupās pa piecām, izspēlējot apļa turnīru. Abu grupu pirmās divas vietas turpinās cīņu par pirmo vietu, bet pārējās komandas noskaidros 5.-10.vietas sadalījumu.
Rožkovai un Lasmanam šis ir pēdējais turnīrs pirms Milānas un Kortīnas paralimpiskajām spēlēm. Turnīrs Itālijas pilsētā Čembrā norisināsies līdz nedēļas beigām.