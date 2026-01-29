Liepiņš daudzdienu velobrauciena trešajā posmā Saūda Arābijā ierindojas 76. vietā
Latvijas riteņbraucējs Emīls Liepiņš ceturtdien Saūda Arābijā notiekošajā daudzdienu velobrauciena "Tour of AlUla" (UCI kat. 2) trešajā posmā ierindojās 76. pozīcijā.
Riteņbraucēji ceturtdien veica 142 kilometrus, un finiša spurtā pēc pēdējā kāpuma uzvaru izcīnīja šveicietis Jannis Foisārs ("Tudor"), kuram otrajā un trešajā vietā sekoja attiecīgi portugālis Afonsu Euāliu ("Bahrain-Vicotrious") un kolumbietis Serhio Igita ("XDS Astana"). Labāko trijnieks finišu sasniedza pēc trīs stundām un 22 minūtēm.
👏 Bravo Yannis ! What a battle!#AlUlaTour pic.twitter.com/b2zjqXPWCn— طواف العلا | ALULATOUR (@thealulatour) January 29, 2026
Liepiņš ("Q36.5") finišā atpalika no ātrākajiem riteņbraucējiem sešas minūtes un 53 sekundes. Kopvērtējumā par līderi kļuvis Foisārs, kurš par četrām sekundēm apsteidz Euāliu, bet Igita atpalika sešas sekundes. Liepiņš pēc trīs posmiem atrodas 84. vietā un zaudē līderim 14 minūtes un 19 sekundes. "Tour of AlUla" norisinās sesto reizi, un šogad tajā ir pieci posmi ar kopējo distanci 800 kilometri. Velobrauciens beigsies svētdien.