foto: Alamy/ Vida Press
Arina Sabaļenka lieliski iesākusi jauno sezonu.
Sabaļenka pārliecinoši apspēlē Svitoļinu un iekļūst "Australian Open" finālā

Planētas pirmā rakete sieviešu tenisā baltkrieviete Arina Sabaļenka ceturtdien sasniedza Austrālijas atklātā čempionāta finālu.

Pusfināla spēlē Sabaļenka ar rezultātu 6-2, 6-3 pārspēja ranga 12. vietā esošo ukrainieti Eļinu Svitoļinu.

2023. un 2024. gada čempiones un pērnā gada finālistes Sabaļenkas pretiniece tiks noskaidrota vēlāk ceturtdien. Otrā pusfinālā cīnīsies amerikāniete Džesika Pegula (WTA 6.) un Jeļena Ribakina no Kazahstānas (WTA 5.).

Austrālijas atklātais čempionāts ir sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz 1. februārim.

