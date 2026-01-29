"Riga" papildina sastāvu ar bijušo Londonas "Arsenal" futbolistu
Latvijas čempione futbolā "Riga" papildinājusi sastāvu ar centra un uzbrūkošā pussarga pozīcijās spēlējošo Salāhu Uladu, vēsta klubs.
Jaunatnes vecumā Ulads pārstāvēja Nīderlandes klubus "Den Haag" un Roterdamas "Feyenoord", kur pavadīja astoņus gadus. 2020. gadā Ulads parakstīja līgumu ar Anglijas premjerlīgas klubu Londonas "Arsenal". Šī kluba U-21 komandā Anglijas jauniešu premjerlīgā pussargs aizvadīja 47 spēles, guva 12 vārtus un atdeva 11 rezultatīvas piespēles.
Ulads bijis "Arsenal" galvenās komandas pieteikumā spēlēm Anglijas premjerlīgā un UEFA Čempionu līgā, taču šajos turnīros laukumā nav devies.
22 gadus vecais pussargs īrē pārstāvējis arī Anglijas klubu Halas "City" un Nīderlandes pēc spēka otrās līgas komandu "Den Bosch", kur aizvadīja 19 spēles, guva trīs vārtus un atdeva vienu rezultatīvu piespēli. Marokāņu izcelsmes futbolists spēlējis arī Nīderlandes U-15 un U-17 izlasēs.