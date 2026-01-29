"Hawks" bez Porziņģa izbraukumā pārspēj "Celtics"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien traumas dēļ nespēlēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda izcīnīja uzvaru.
"Hawks" viesos ar rezultātu 117:106 (38:18, 22:28, 27:30, 30:30) pārspēja Porziņģa iepriekš pārstāvēto Bostonas "Celtics" komandu un svinēja ceturto uzvaru pēc kārtas. "Hawks" rindās rezultatīvākais ar 21 punktu bija Nikeils Aleksanders-Vokers, bet 19 punktus guva un 14 bumbas zem groziem izcīnīja Džeilens Džonsons. "Celtics" komandā rezultatīvākais ar 21 punktu bija Džeilens Brauns, bet pa 12 punktiem pievienoja Sems Hauzers, Peitons Pričards un Anfernijs Simonss.
"Hawks" ar 24 uzvarām 49 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē. "Celtics" ar 29 uzvarām 47 mačos ir trešā.
Porziņģis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ izlaidis desmit spēles pēc kārtas. "Hawks" pirmdien paziņoja, ka Porziņģis piedalās basketbola treniņos, un viņa iespējamā atgriešanās tiks vērtēta pēc aptuveni nākamās nedēļas sākumā.
Šajā sezonā Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā devies tikai 16 no vienības 49 spēlēm. Vidēji mačā viņš izcēlies ar 17,4 punktiem, 5,3 atlēkušajām bumbām, 2,8 rezultatīvām piespēlēm un 1,3 bloķētiem metieniem.