Preiļu novada Vecvārkavā spēkiem mērojās novusa lietpratēji
Tradīcijai turpinoties, Preiļu novadā janvāris tiek veltīts novusam. Tāpēc šīs spēles cienītāji 24. janvārī tika aicināti atsākt piecu sestdienu tikšanās pie spēles galdiem. Pirmās spēles aizvadītas Vārkavas pamatskolas sporta zālē, kur savā starpā izspēlētas 36 savstarpējās spēles vīriem un 15 sievām.
Šīs spēles burvība ir emocionālā inteliģencē. Spēļu laikā telpā valdīja klusums, kurā knapi bija saklausāma kauliņu ieripošana lūzās, bet labi dzirdama savstarpējā cieņa, meistarība un mērķtiecība uz izaugsmi. Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes novadu pārstāvji pacīnījās par diviem medaļu komplektiem, Preiļu novada piemiņas balvām un TU “Lauki” dzirkstošo pārsteigumu.
Starp sievietēm par turnīra uzvarētājas titula īpašnieci kļuva Irina Mihailova (Riebiņi), otrajā vietā - pieredzējusī spēlētāja Valentīna Šļivka (Viļāni), bet trešajā - jaunpienācēja Jūlija Molahovska. Vīriešiem vajadzēja nedaudz vairāk laika, lai noskaidrotu uzvarētājus - līderu grupā jauniņo nav. Uzvarētājs - Ilgvars Gritāns (Viļāni), sudraba medaļu ieguva Juris Orinskis (Vārkava), bet ar bronzu tika iepriecināts Edmunds Romanovskis (Preiļi). Paldies visiem dalībniekiem un tiesnešiem par burvīgo sacensību atmosfēru. Tiekamies nākošas sestdienās, attiecīgi Preiļos, Aglonā un Galēnos!