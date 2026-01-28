Elza Bleidele izcīna sesto vietu Eiropas čempionātā individuālajā distancē, uzvar ukrainiete Merkušjana
Elza Bleidele izcīna sesto vietu Eiropas čempionātā individuālajā distancē, uzvar ukrainiete Merkušjana

Latvijas biatloniste Elza Bleidele trešdien Norvēģijā Eiropas čempionātā izcīnīja sesto vietu 15 kilometru individuālajā distancē, bet Sandra Buliņa ierindojās 24. pozīcijā.

Par uzvarētāju kļuva Ukrainas sportiste Anastasija Merkušjana, kura šāva nekļūdīgi un finišu sasniedza pēc 45 minūtēm un 33,9 sekundēm. Viņa par trīs sekundēm pārspēja itālieti Samuelu Komolu, bet Voldija Polēna no Francijas zaudēja 4,8 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.

Bleidele vienīgās divas kļūdas pieņēma trešajā šaušanā un finišā atpalika no uzvarētājas 48,9 sekundes.

Savukārt Buliņa kļūdījās pa vienai reizei trešajā un ceturtajā ugunslīnijā un piekāpās ukrainietei divas minūtes un 49,6 sekundes.

Individuālajā distancē sacentās 105 biatlonistes. Eiropas čempionāts Norvēģijā norisināsies līdz svētdienai.

