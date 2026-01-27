Sabaļenka ar graujošu uzvaru iesoļo "Australian Open" pusfinālā
Austrālijas atklātā tenisa čempionāta pusfinālu sieviešu vienspēlēs otrdien kā pirmā sasniedza sacensību galvenā favorīte baltkrieviete Arina Sabaļenka.
Pasaules ranga līdere ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-0 sagrāva 18 gadus veco amerikānieti Ivu Joviču (WTA 29.).
Pusfinālā Sabaļenkas pretiniece būs ar 12. numuru izsētā ukrainiete Eļina Svitoļina (WTA 12.) vai turnīra trešā rakete Korija Gofa (WTA 3.) no ASV.
Ceturtdaļfinālā Pegula tiksies ar planētas ceturto raketi, citu ASV tenisisti Amandu Aņisimovu, kura astotdaļfinālā ar 7-6 (7:4), 6-4 uzvarēja ķīnieti Vanu Sjiņju (WTA 46.).
Ceturtdaļfinālu pirmdien sasniedza arī ranga vicelīdere Iga Švjonteka, polietei ar 6-0, 6-3 pārspējot austrālieti Medisonu Inglsu (WTA 68.). Švjontekas pretiniece nākamajā kārtā būs Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina (WTA 5.), kura ar 6-1, 6-3 pārspēja beļģieti Elīzi Mertensu (WTA 21.). Austrālijas atklātais čempionāts ir sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz 1. februārim.