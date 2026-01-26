Luka Dončičs un Imanuēls Kviklijs atzīti par NBA aizvadītās nedēļas labākajiem spēlētājiem
Losandželosas "Lakers" aizsargs Luka Dončičs un Toronto "Raptors" aizsargs Imanuēls Kviklijs atzīti par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) aizvadītās nedēļas labākajiem spēlētājiem attiecīgi Rietumu un Austrumu konferencēs.
Dončičs trīs spēlēs vidēji guva 34,3 punktus, izcīnīja 10,7 atlēkušās bumbas un atdeva 9,7 rezultatīvas piespēles, "Lakers" šajos mačos izcīnot divas uzvaras.
Kviklijs četrās cīņās caurmērā guva 25,3 punktus, izcīnīja 6,8 atlēkušās bumbas un realizēja 61,1% metienu no spēles, "Raptors" komandai svinot tikai uzvaras.
Rietumu konferencē uz labākā spēlētāja balvu pretendēja arī Sadiks Bejs (Ņūorleānas "Pelicans"), Kevins Durents (Hjūstonas "Rockets"), Šejs Gildžess-Aleksandrs (Oklahomasitijas "Thunder"), Džeimss Hārdens (Losandželosas "Clippers") un Nadži Māršals (Dalasas "Mavericks").
Savukārt Austrumu konferencē starp labākajiem bija arī Bams Adebajo, Normens Pauels (abi - Maiami "Heat"), Dželens Darens (Detroitas "Pistons"), Dželens Džonsons (Atlantas "Hawks"), Donovans Mičels (Klīvlendas "Cavaliers") un Kobijs Vaits (Čikāgas "Bulls").