Lieliskais Uščins nespēj izglābt Vāciju Eiropas handbola čempionāta zaudējumā Dānijai. Par pusfināla ceļazīmi Vācijai būs jācīnās ar čempioni Franciju
Dānijas vīriešu handbola izlase pirmdien Herningā nodrošināja vietu Eiropas čempionāta pusfinālā. Otrā posma I grupas spēlē Dānija ar rezultātu 31:26 (13:12) pārspēja Vāciju. Zaudētāju sastāvā rezultatīvākais ar sešiem precīziem metieniem bija Latvijā dzimušais Renārs Uščins, kurš pa vārtiem meta 13 reizes.
Dāņiem pa astoņiem vārtiem guva Matiass Gidsels un Simons Pitliks, kuri izdarīja attiecīgi 12 un 14 metienus pa vārtiem.
Vēl šajā grupā pirmdien Spānija ar 36:32 (20:14) uzvarēja Franciju, bet Portugāle un Norvēģija cīnījās neizšķirti 35:35 (17:18).
I grupā pēc četrām spēlēm Dānijai un Vācijai ir pa sešiem punktiem, Francija guvusi četrus punktus, Norvēģija un Portugāle - pa trīs, bet Spānijai ir divi punkti. 28. janvārī Vācija spēlēs pret Franciju.
II grupā pēc trīs spēlēm Islandei, Zviedrijai, Slovēnijai un Horvātijai ir pa četriem punktiem, bet Ungārijai un Šveicei - pa vienam punktam.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases pirmajā posmā aizvadīja grupu turnīru, kurā tās bija sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Katras grupas divas labākās izlases iekļuva otrajā posmā. Pēc tā katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas iekļūs pusfinālā.
Eiropas čempionāta finālturnīrs Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā norisināsies līdz 1. februārim, kad Herningā kļūs zināma jaunā čempione.
Aizpērn par čempioni kļuva Francija, kas finālā ar 33:31 papildlaikā uzvarēja Dāniju.