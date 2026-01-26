Kamēr Porziņģis ārstē traumu, "Hawks" uzvar "Pacers" un svin trešo panākumu pēc kārtas
Atlantas "Hawks" komanda pirmdien bez savainotā Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa izcīnīja uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā. "Hawks" mājās ar rezultātu 132:116 (34:38, 26:26, 35:28, 37:24) pārspēja Indiānas "Pacers", izcīnot trešo uzvaru pēc kārtas.
Laikapstākļu dēļ mačs tika pārcelts sešas stundas agrāk un sākās ASV darba dienas pēcpusdienā.
Atlantas vienībā septiņi basketbolisti guva vismaz 12 punktus. Kristians Džeimss Makolums izcēlās ar 23 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām, septiņām rezultatīvām piespēlēm un trīs pārtvertām bumbām, Daisonam Denielsam bija 22 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles, Nikeils Aleksandrs-Volkers guva 21 punktu, bet Dželenam Džonsonam bija 15 punkti, septiņas atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles un četras pārtvertas bumbas.
"Pacers" rindās Paskāls Siakams guva 26 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, Āronam Nesmitam bija 18 punkti, bet ar 13 rezultatīvām piespēlēm un sešiem punktiem atzīmējās Endrū Nembhards.
"Hawks" ar 23 uzvarām 48 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas desmitajā vietā, bet "Pacers" ar 11 uzvarām 47 mačos ir 14. pozīcijā.
Porziņģis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ izlaidis deviņas spēles pēc kārtas. "Hawks" pirmdien paziņoja, ka Porziņģis piedalās basketbola treniņos, un viņa iespējamā atgriešanās tiks vērtēta pēc aptuveni vienas nedēļas.
Šajā sezonā Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā devies tikai 16 no vienības 48 spēlēm. Vidēji mačā viņš izcēlies ar 17,4 punktiem, 5,3 atlēkušajām bumbām, 2,8 rezultatīvām piespēlēm un 1,3 bloķētiem metieniem.