Šonedeļ norisināsies Latvijas Cīņu sporta gada balvas 2025 pasniegšanas ceremonija
Pēc Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) iniciatīvas, apvienojoties 12 Latvijā atzītām cīņas sporta federācijām, 2026. gada 31. janvārī pirmo reizi Latvijas sporta vēsturē norisināsies Latvijas Cīņu sporta gada balvas 2025 pasniegšanas ceremonija. Tās laikā tiks godināti aizvadītā gada izcilākie sportisti, treneri, tiesneši, pasākumi un to organizatori.
Latvijas Cīņu sporta gada balvas mērķis ir noteikt un apbalvot aizvadītā gada nozīmīgākos sasniegumus cīņas sportā, kā arī veicināt cīņas sporta attīstību Latvijā un paaugstināt tā kvalitātes līmeni. Latvijas Cīņu sporta gada balva 2025 tiks pasniegta 13 nominācijās, tostarp: Gada sportists un sportiste, Gada kadets un kadete, Gada juniors un juniore, Gada progress, Gada sporta klubs vai organizācija, Gada labākais treneris, Gada labākais tiesnesis, Gada sporta pasākums, kā arī balvas par mūža ieguldījumu un par lielāko starptautisko panākumu aizvadītajā gadā.
Vladimirs Šteinbergs, LSFP prezidents: “Jaundibinātā balva ir nozīmīgs sasniegums un vēsturisks notikums Latvijas cīņas sportā, jo tajā vienkopus pulcēsies aptuveni 200 labākie Latvijas cīņas sporta pārstāvji. Kopīga gada balva ir svarīgs solis cīņas sporta attīstībā Latvijā – gan publiski godinot izcilākos sportistus, trenerus un notikumus, daloties pieredzē un iedvesmojot citus kolēģus, gan veicinot cīņas sporta popularitāti sabiedrībā un piesaistot jaunus interesentus. Veselīga, mentāli un fiziski spēcīga nācija ir mūsdienu Latvijas mugurkauls.”
Latvijas Cīņu sporta gada balvas 2025 saņems pārstāvji no 12 Latvijā atzītām cīņas sporta federācijām: Latvijas Boksa Savienības, Latvijas Džiu-džitsu federācijas, Latvijas Džudo federācijas, Latvijas Karatē federācijas, Latvijas Kikboksa federācijas, Latvijas Muay Thai federācijas, Latvijas Sambo federācijas, Latvijas Savatē federācijas, Latvijas Sporta Cīņas federācijas, Latvijas Sporta U-šu federācijas, Latvijas Taekvondo federācijas un Latvijas Tekvon-do federācijas. Pasākuma laikā tiks svinīgi paziņots par vēl vienas cīņas sporta federācijas atzīšanu.
Latvijas Cīņu sporta gada balvas 2025 apbalvošanas ceremonija norisināsies 31. janvārī plkst. 18.00 viesnīcā ”Lielupe by Semarah Hotel” Jūrmalā. Apbalvošanas ceremoniju būs iespējams vērot tiešraidē Best4Sport TV kanālā. Pasākuma organizētājs ir Latvijas Sporta federāciju padome sadarbībā ar 12 Latvijā atzītām cīņas sporta federācijām.