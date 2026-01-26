VIDEO: Dans Ločmelis ar rezultatīvu piespēli palīdz uzvarēt AHL spēlē
Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis svētdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) spēlē asistēja vārtu guvumā un viņa pārstāvētā Providensas "Bruins" izcīnīja uzvaru.
"Bruins" savā laukumā ar 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) papildlaikā uzvarēja Toronto "Marlies". Otrā perioda 14. minūtē Ločmelis pretuzbrukumā palīdzēja panākt 2:2. Šajā spēlē latvietis divreiz meta pa vārtiem, tika pie divām soda minūtēm un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Ločmelis šosezon 38 spēlēs guvis 14 vārtus un atdevis 12 rezultatīvas piespēles.
MERKY MAGIC WITH CAREER POINT NO. 208! pic.twitter.com/BcnvXtdJ3g— Providence Bruins (@AHLBruins) January 25, 2026
Citā mačā Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grenrepidsas "Griffins" mājās ar 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) zaudēja Manitobas "Moose". Tralmaks sešas reizes meta pa vārtiem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Vēl Anrī Ravinskis ar Ebotsfordas "Canucks" mājās ar 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) uzvarēja Sandjego "Gulls". Ravinskim šajā spēlē neitrāls lietderības koeficients.
Ločmeļa un Tralmaka komandas abas ir savu konferenču līderes, bet Ravinska vienība šobrīd ir pirmspēdējā, 16. vietā Rietumu konferencē.