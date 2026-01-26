VIDEO: Dans Ločmelis ar rezultatīvu piespēli palīdz uzvarēt AHL spēlē
foto: Providence Bruins.
Dans Ločmelis savā pirmajā AHL sezonā bijis rezultatīvs.
Hokejs

VIDEO: Dans Ločmelis ar rezultatīvu piespēli palīdz uzvarēt AHL spēlē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis svētdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) spēlē asistēja vārtu guvumā un viņa pārstāvētā Providensas "Bruins" izcīnīja uzvaru.

"Bruins" savā laukumā ar 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) papildlaikā uzvarēja Toronto "Marlies". Otrā perioda 14. minūtē Ločmelis pretuzbrukumā palīdzēja panākt 2:2. Šajā spēlē latvietis divreiz meta pa vārtiem, tika pie divām soda minūtēm un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Ločmelis šosezon 38 spēlēs guvis 14 vārtus un atdevis 12 rezultatīvas piespēles.

Citā mačā Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grenrepidsas "Griffins" mājās ar 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) zaudēja Manitobas "Moose". Tralmaks sešas reizes meta pa vārtiem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.

Vēl Anrī Ravinskis ar Ebotsfordas "Canucks" mājās ar 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) uzvarēja Sandjego "Gulls". Ravinskim šajā spēlē neitrāls lietderības koeficients.

Ločmeļa un Tralmaka komandas abas ir savu konferenču līderes, bet Ravinska vienība šobrīd ir pirmspēdējā, 16. vietā Rietumu konferencē.

Tēmas

AHLTorontoEduards TralmaksDans LočmelisAnrī Ravinskis

