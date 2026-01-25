Pirms spēles beigām Kunja palīdz Mančestras “United” izcīnīt uzvaru
foto: AP/Scanpix
Manchester United's Matheus Cunha celebrates scoring their side's third goal of the game during the English Premier League soccer match between Arsenal and Manchester United in London, Sunday, Jan. 25, 2026. (Mike Egerton/PA via AP)
Futbols

Pirms spēles beigām Kunja palīdz Mančestras “United” izcīnīt uzvaru

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Mateušam Kunjam gūstot uzvaras vārtus 87. minūtē, Mančestras "United" svētdien Anglijas premjerlīgas mačā viesos ar 3:2 (1:1) uzvarēja turnīra līderi Londonas "Arsenal".

Spēles 29. minūtē Lisandro Martiness ieraidīja bumbu savos vārtos, un rezultāts kļuva 1:0 londoniešu labā. Astoņas minūtes vēlāk "Arsenal" futbolisti kļūdījās saspēlē pie sava soda laukuma, kā rezultātā Braians Mbeumo ieguva bumbu un raidīja to tīklā - 1:1.

Otrā puslaika sākumā, 50. minūtē, "United" labi izspēlētu uzbrukumu Patriks Dorgu noslēdza ar sitienu pie soda laukuma robežas.

Sešas minūtes pirms pamatlaika beigām Mikels Merino pēc stūra sitiena izspēles ieraidīja bumbu viesu vārtos un panāca 2:2. Tomēr 87. minūtē Kunja ar spēcīgu un zemu sitienu no distances izrāva uzvaru "sarkanajiem velniem".

Pēc 23 spēlēm Londonas "Arsenal" ir 50 punkti, pa 46 punktiem guvušas Mančestras "City" un Birmingemas "Aston Villa". Tālāk ar 38 punktiem ir Mančestras "United", 37 punktus guvusi Londonas "Chelsea", bet 36 punkti ir "Liverpool" kontā.

Tēmas

LondonaAnglijaMančestras UnitedLondonas ChelseaMančestras CityLiverpoolArsenal"Aston Villa"

