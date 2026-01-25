Pirms spēles beigām Kunja palīdz Mančestras “United” izcīnīt uzvaru
Mateušam Kunjam gūstot uzvaras vārtus 87. minūtē, Mančestras "United" svētdien Anglijas premjerlīgas mačā viesos ar 3:2 (1:1) uzvarēja turnīra līderi Londonas "Arsenal".
Spēles 29. minūtē Lisandro Martiness ieraidīja bumbu savos vārtos, un rezultāts kļuva 1:0 londoniešu labā. Astoņas minūtes vēlāk "Arsenal" futbolisti kļūdījās saspēlē pie sava soda laukuma, kā rezultātā Braians Mbeumo ieguva bumbu un raidīja to tīklā - 1:1.
Otrā puslaika sākumā, 50. minūtē, "United" labi izspēlētu uzbrukumu Patriks Dorgu noslēdza ar sitienu pie soda laukuma robežas.
Sešas minūtes pirms pamatlaika beigām Mikels Merino pēc stūra sitiena izspēles ieraidīja bumbu viesu vārtos un panāca 2:2. Tomēr 87. minūtē Kunja ar spēcīgu un zemu sitienu no distances izrāva uzvaru "sarkanajiem velniem".
Pēc 23 spēlēm Londonas "Arsenal" ir 50 punkti, pa 46 punktiem guvušas Mančestras "City" un Birmingemas "Aston Villa". Tālāk ar 38 punktiem ir Mančestras "United", 37 punktus guvusi Londonas "Chelsea", bet 36 punkti ir "Liverpool" kontā.