Alkarass sasniedz "Australian Open" ceturtdaļfinālu
Pasaules pirmā rakete vīriešu tenisā, spānis Karloss Alkarass, svētdien sasniedza Austrālijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālu.
Astotdaļfināla spēlē Alkarass ar rezultātu 7-6 (8:6), 6-4, 7-5 pārspēja amerikāni Tomiju Polu (ATP 20.).
22 gadus vecajam Alkarasam ir iespēja kļūt par vēsturē jaunāko tenisistu, kurš uzvarējis visos četros "Grand Slam" turnīros. Līdz šim tikai Austrālijā spānis nav ticis pie galvenās trofejas, divreiz apstājoties ceturtdaļfināla fāzē.
Alkarasa pretinieks ceturtdaļfinālā būs austrālietis Alekss de Minors, kurš ar 6-4, 6-1, 6-1 pārspēja Kazahstānas tenisistu Aleksandru Bubļiku (ATP 10.).
Ceturtdaļfinālu sasniedzis arī pērnā gada finālists, planētas trešā rakete, vācietis Aleksandrs Zverevs, kurš ar 6-2, 6-4, 6-4 guva virsroku pār argentīnieti Fransisko Čerundolo (ATP 21.). Zverevu ceturtdaļfinālā gaida tikšanās ar amerikāni Lērneru Tienu (ATP 29.), kurš apturēja ranga 12. vietā esošo krievu Daņiilu Medvedevu - 6-4, 6-0, 6-3.
Austrālijas atklātais čempionāts ir sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz 1. februārim.