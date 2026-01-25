Balcers Šveices čempionātā otrajā mačā pēc kārtas gūst vārtus
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers sestdien guva vārtus Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē, ar precīzu metienu izceļoties otro maču pēc kārtas.
Cīrihes "Lions" mājās ar rezultātu 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:1) papildlaikā zaudēja "Fribourg-Gotteron".
Balcers vārtus guva otrā perioda sestajā minūtē, kad izmantoja izgājienu divatā pret vienu pretinieku hokejistu, bez ripas apstādināšanas raidot ripu tīklā - 1:2. Pēcspēles metienos latvietis savu raidījumu nerealizēja.
Šajā cīņā viņš uz ledus bija 21 minūti un 24 sekundes, divreiz meta pa vārtiem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
Neskatoties uz to, ka traumas dēļ Balcers izlaidis lielu daļu sezonas, viņš ir piektais rezultatīvākais "Lions" hokejists ar 26 spēlēs iekrātiem 20 punktiem (13+7).
Citā spēlē Ivars Punnenovs atvairīja 31 no 36 metieniem, Rapersvilas-Jonas "Lakers" viesos ar 4:5 (1:2, 2:1, 1:2) zaudējot "Biel-Bienne". Vēl sestdien Emīls Veckaktiņš un "Ajoie" mājās ar 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) pārspēja "Kloten" ar Denisu Smirnovu sastāvā, bet Oskars Lapinskis un Langnavas "Tigers" viesos ar 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) zaudēja "Zug" vienībai.
Turnīra tabulā no latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk ir "Lions", kas ieņem piekto vietu.