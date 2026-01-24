Balcers izbraukumā gūst Cīrihes "Lions" uzvaras vārtus
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers piektdien Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē izcēlās ar gūtiem vārtiem un palīdzēja Cīrihes "Lions" tikt pie panākuma.
"Lions" viesos ar 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) pārspēja "Ambri-Piotta" komandu.
Balcers trešā perioda vidū guva Cīrihes komandas uzvaru nesošos vārtus. Viņš šajā mačā spēlēja 18 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā divas reizes meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Latvijas uzbrucējs šosezon 25 spēlēs iekrājis 19 (12+7) rezultativitātes punktus.
Vēl Emīla Veckaktiņa pārstāvētā "Ajoie" viesos ar 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) pagarinājumā uzvarēja Oskaru Lapinski un Langnavas "Tigers", Denisa Smirnova pārstāvētā "Kloten" mājās ar 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) piekāpās "Zug", bet Rapersvilas-Jonas "Lakers" ar Ivaru Punnenovu rezervē savā laukumā ar 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) zaudēja "Bern" hokejistiem.
Turnīra tabulā no latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk ir "Lions", kas ieņem piekto vietu.