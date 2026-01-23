Jānis Jaks un Oskars Batņa nodrošina svarīgus vārtus Eiropas hokeja līgās
Piektdien Latvijas hokejisti izcēlušies Eiropas līgās, sekmējot savas komandas uzvaras. Čehijas čempionātā aizsargs Jānis Jaks guva svarīgu vārtu Karlovi Varas "Energie" komandai, bet Somijā uzbrucējs Oskars Batņa palīdzēja Lahti "Pelicans" komandai papildlaikā pārspēt Turku TPS. Arī citās spēlēs Latvijas pārstāvētās komandas piedzīvoja gan panākumus, gan zaudējumus.
Latvijas aizsargs Jānis Jaks guva vārtus Čehijas hokeja līgas spēlē, palīdzot Karlovi Varas "Energie" komandai viesos papildlaikā ar 3:2 uzvarēt Hradeckrālovas "Mountfield". Trešā perioda sestajā minūtē Jaks ar spēcīgu metienu no distances panāca 2:1, taču mājinieki ātri izlīdzināja rezultātu. Šosezon Jaks 43 mačos guvis 10 vārtus un atdevis 12 rezultatīvas piespēles. Komandā laukumā bija arī Haralds Egle, bet Roberts Mamčics nebija pieteikumā.
Vēl piektdien Čehijā Latvijas hokejisti piedalījās citās spēlēs: Kristaps Zīle ar Liberecas "Bili Tygrzi" mājās ar 4:0 uzvarēja Brno "Kometa", Renārs Krastenbergs ar "Olomouc" zaudēja Pardubices "Dynamo" ar 2:3, bet Ralfs Freibergsar Vītkovices "Ridera" viesos papildlaikā piekāpās "Mlada Boleslav" ar 1:2. Turnīra tabulā augstāk esošā Latvijas pārstāvētā komanda ir Kristiāna Rubīna Plzeņas "Škoda", kas ieņem otro vietu.
Savukārt Somijas hokeja čempionātā Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa palīdzēja Lahti "Pelicans" komandai viesos ar 4:3 papildlaikā uzvarēt Turku TPS. Otrā perioda piektajā minūtē Batņa vairākumā vārtu priekšā mainīja ripas lidojuma virzienu, panākot 2:1. Spēlē viņš bija uz ledus 15 minūtes un 49 sekundes, trīsreiz meta pa vārtiem, uzvarēja astoņos no 13 iemetieniem un tika pie divām soda minūtēm. Šosezon Batņa Somijas līgā 20 spēlēs guvis piecus vārtus un atdevis piecas rezultatīvas piespēles. "Pelicans" ar 51 punktu 40 spēlēs ieņem 14. vietu 16 komandu konkurencē.